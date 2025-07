Unwetter verwandelt A 2 in NÖ in „Wasserrutsche“

Auch am Sonntag bleibt Österreich von Unwettern nicht verschont: Gleich für sechs Bundesländer gilt laut österreichischer Unwetterzentrale (uwz) Warnstufe Rot. Auf der A2 bei Wiener Neustadt verwandelte sich die Fahrbahn in nur wenigen Minuten in eine „Wasserrutsche“ – Aquaplaninggefahr!