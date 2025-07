In Zederhaus grasen die Schafe auf der Autobahn

Und wie das schmeckt! Da haben es die fünf Shropshire-Schafe auf der lang erkämpften Zederhauser Autobahn-Einhausung gut. Sie gehören keinem Bauern, sondern der Gemeinde direkt. „Es gibt in dem Bereich strenge Naturschutzauflagen, was das Bewirtschaften schwierig macht. Ich habe eine Lösung gesucht, wie wir die Böschung trotzdem sauber bekommen“, erzählt Thomas Kößler, dass schnell alles überwuchert ist. Bürgermeister, Schafhirte, Hüter der Traditionen: In einer kleinen Gemeinde wie Zederhaus ist das Aufgabenprofil eines Ortschefs bunt.