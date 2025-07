Bentley EXP 15: Langsam wird‘s schräg in England

Trotz des radikalen Bruchs mit den klassischen Formen, wie sie die aktuellen Bentley-Modelle tragen, sehen die Designer der Marke Verbindungen zu früheren Modellen. So sollen der aufrechtstehende Grill und die lange Haube an das 1930 Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman Coupé erinnern. Die monolithische Karosserie und das aerodynamisch optimierte Heck bilden den modernen Kontrast. Auch in dieser Hinsicht erinnert der neue Gestaltungs-Stil an Wettbewerber Jaguar, der bei der Studie Type 00 einem ähnlichen Techno-Futurismus mit Anleihen an die Vor-Ponton-Ära verfolgt.