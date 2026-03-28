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In Mont-Sainte-Anne

Hämmerle zum Saisonabschluss Fünfter

Wintersport
28.03.2026 21:36
Alessandro Hämmerle
Alessandro Hämmerle(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat die Weltcupsaison der Snowboard-Crosser am Samstag mit Platz fünf in Mont-Sainte-Anne (Kanada) beendet. 

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Der Vorarlberger, der schon davor keine Chance mehr auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte, entschied das kleine Finale nach Fotofinish für sich. Bei den Frauen schaffte es die Niederösterreicherin Pia Zerkhold auf Rang sieben. Die Gesamtweltcuperfolge holten sich Tagessiegerin Charlotte Banks (GBR) und Leon Ulbricht (GER).

Bei den Männern ging der Sieg am letzten Weltcup-Tag an den Australier Adam Lambert. Jakob Dusek und Lukas Pachner scheiterten im Viertelfinale.

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