Hämmerle zum Saisonabschluss Fünfter

Der Vorarlberger, der schon davor keine Chance mehr auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte, entschied das kleine Finale nach Fotofinish für sich. Bei den Frauen schaffte es die Niederösterreicherin Pia Zerkhold auf Rang sieben. Die Gesamtweltcuperfolge holten sich Tagessiegerin Charlotte Banks (GBR) und Leon Ulbricht (GER).