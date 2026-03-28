Heimniederlage für Linz – JAGS Vöslau neuer Leader

JAGS Vöslau hat am Samstag die Tabellenspitze der Handball Liga Austria (HLA) übernommen. Die Niederösterreicher feierten einen 29:21-Heimsieg über den SC Ferlach und führen damit im Ranking vor den punktegleichen Hardern, die bereits am Freitag bei den Fivers Margareten 28:26 gewonnen hatten.
Der bisherige Leader HC Linz kassierte eine 27:31-Heimniederlage gegen BT Füchse und liegt nun einen Zähler hinter dem Führungsduo.
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