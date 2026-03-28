Erfolge für ÖFB-Nachwuchsteams

Österreichs Nachwuchsnationalteams haben am Samstag Erfolge eingefahren.
Die U19 schlug Schweden in Frankfurt 3:0 und benötigt nun zum Abschluss am Dienstag gegen Deutschland einen Punkt, um sich für die EM von 28. Juni bis 11. Juli in Wales zu qualifizieren. Die U18 gewann in Wiener Neustadt gegen Bosnien-Herzegowina 4:0, feierte den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel und bleibt damit fix in Liga A der EM-Qualifikation, die im Herbst fortgesetzt wird.
U17 hofft auf EM-Ticket
Die U17 hält nach einem 1:1 in Helsingor gegen Tschechien bei zwei Punkten aus zwei Partien. Sollte die Truppe von Franz Ponweiser am Dienstag gegen Dänemark drei Punkte holen und es Schützenhilfe von Kasachstan gegen die Tschechen geben, hätte man Platz eins und damit das Ticket für die EM Ende Mai in Estland in der Tasche. Die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools nehmen zudem an der WM im Herbst teil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.