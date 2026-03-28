Erfolge für ÖFB-Nachwuchsteams

U17 hofft auf EM-Ticket

Die U17 hält nach einem 1:1 in Helsingor gegen Tschechien bei zwei Punkten aus zwei Partien. Sollte die Truppe von Franz Ponweiser am Dienstag gegen Dänemark drei Punkte holen und es Schützenhilfe von Kasachstan gegen die Tschechen geben, hätte man Platz eins und damit das Ticket für die EM Ende Mai in Estland in der Tasche. Die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools nehmen zudem an der WM im Herbst teil.