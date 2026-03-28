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Erfolge für ÖFB-Nachwuchsteams

Fußball International
28.03.2026 20:31
Die U19 besiegte Schweden.
Die U19 besiegte Schweden.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nachwuchsnationalteams haben am Samstag Erfolge eingefahren.

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Die U19 schlug Schweden in Frankfurt 3:0 und benötigt nun zum Abschluss am Dienstag gegen Deutschland einen Punkt, um sich für die EM von 28. Juni bis 11. Juli in Wales zu qualifizieren. Die U18 gewann in Wiener Neustadt gegen Bosnien-Herzegowina 4:0, feierte den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel und bleibt damit fix in Liga A der EM-Qualifikation, die im Herbst fortgesetzt wird.

U17 hofft auf EM-Ticket
Die U17 hält nach einem 1:1 in Helsingor gegen Tschechien bei zwei Punkten aus zwei Partien. Sollte die Truppe von Franz Ponweiser am Dienstag gegen Dänemark drei Punkte holen und es Schützenhilfe von Kasachstan gegen die Tschechen geben, hätte man Platz eins und damit das Ticket für die EM Ende Mai in Estland in der Tasche. Die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools nehmen zudem an der WM im Herbst teil.

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