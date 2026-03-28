WM-Gastgeber USA gegen Belgien ab 20.30 Uhr LIVE

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Nach Pleite in Wien

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Rangnick: „Hätten noch mehr Tore machen können!“

Die Österreicher-Noten

Im Prater trumpft nicht nur der ÖFB-Kapitän auf!