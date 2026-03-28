Willi Dibo knackt 53 Jahre alten Wiener Rekord

EM das große Ziel

Zu seiner Leistung meinte er gegenüber ÖLV-Generalsekretär Helmut Basudis: „Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden! Ich hatte einige sehr gute Aufwärmwürfe - einer davon war weiter als mein bester Wettkampfwurf. Der Wind war heute okay. Nach vielen Jahren von Verletzungen und Selbstzweifel hat mir dieser Wettkampf Hoffnung gegeben und es ist ein großer Schritt nach vorn. Ich brauche lediglich etwas Wettkampfrhythmus und Wiederholungen sowie Arbeit an den kleinen technischen Fehlern, die ich heute gemacht habe.“ Er sei sich sicher, dass er das Limit für die EM in Birmingham (65,50 m) spätestens Ende Mai übertreffen könne.