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Diskus-Hit in den USA

Willi Dibo knackt 53 Jahre alten Wiener Rekord

Sport-Mix
28.03.2026 23:10
Willi Dibo
Willi Dibo(Bild: Olaf Brockmann)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Diskuswerfer Willi Dibo hat die bekannt guten Wurfbedingungen in Ramona (USA) zu einer sensationellen persönlichen Bestweite von 62,85 m genutzt. Er blieb damit 5,50 m über seiner Bestleistung aus dem Vorjahr. Die Sensation: Dibo löschte zudem auch den 53 (!) Jahre alten Wiener Rekord von Ernst Soudek (62,50 m) aus den Listen…

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Willi Dibo (SKV Feuerwehr Wien) wurde mit seinen 62,85 m hinter dem regierenden Europameister Kristjan Ceh (Slo/68,76 m) Zweiter und rückte auf die sechste Stelle der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vor. Diese wird natürlich von Lukas Weißhaidinger (70,68 m) angeführt. Weißhaidinger will vielleicht nächstes Jahr auch einmal in Ramona werfen, wo es sehr häufig exzellente Windbedingungen für die Werfer gibt. Dibo tritt bereits nächste Woche erneut in Ramona an.

EM das große Ziel
Zu seiner Leistung meinte er gegenüber ÖLV-Generalsekretär Helmut Basudis: „Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden! Ich hatte einige sehr gute Aufwärmwürfe - einer davon war weiter als mein bester Wettkampfwurf. Der Wind war heute okay. Nach vielen Jahren von Verletzungen und Selbstzweifel hat mir dieser Wettkampf Hoffnung gegeben und es ist ein großer Schritt nach vorn. Ich brauche lediglich etwas Wettkampfrhythmus und Wiederholungen sowie Arbeit an den kleinen technischen Fehlern, die ich heute gemacht habe.“ Er sei sich sicher, dass er das Limit für die EM in Birmingham (65,50 m) spätestens Ende Mai übertreffen könne.

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