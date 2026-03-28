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Feuerwehreinsatz

Tagelang ausgesperrt: Katze von Balkon gerettet

Salzburg
28.03.2026 21:30
Die Flachgauer Floriani retteten das Tier.
Die Flachgauer Floriani retteten das Tier.(Bild: FF Neumarkt/Wallersee)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem nicht sonderlich gefährlichen, aber dennoch nicht alltäglichen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee am Samstag ausrücken: Eine Katze war auf einem Balkon gefangen.

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In der Alarmierung war von einer Tierrettung die Rede: Augen- und Ohrenzeugen hatten auf einem Balkon in der Hauptstraße eine ausgesperrte Katze wahr genommen und sie bei den Einsatzkräften gemeldet.

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Die Samtpfote dürfte schon mehrere Tage dort verharrt haben. Sie konnte sich selbst nicht vom Balkon in Sicherheit bringen und klagte dementsprechend laut über ihre Zwangslage.

Die Feuerwehr rückte gegen Mittag zu dem Haus aus und konnte mittels Leiter auf den Balkon gelangen. Das Tier in Not war rasch geborgen.

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