Begehrtes Lithium: Rennen um das „Öl“ der E-Autos

In den glühend heißen Hochebenen der Atacama-Wüste in Südamerika ruht ein Schatz im von einer dicken Salzkruste bedeckten Boden. Das Metall – leicht wie Holz, mit dem Messer zu zerschneiden, reaktiv bei Kontakt mit Wasser – hat erstaunliche Eigenschaften und wird für die Anrainerstaaten zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Doch das für unsere elektrifizierte Welt so unverzichtbare Lithium wird knapp.