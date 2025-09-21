Philosoph Liessmann fordert mehr Lust auf Risiko

Ohne sie würden viele Berghütten nicht überleben
Kein Personal mehr
Kennenlernen auf Knopfdruck, reisen auf der virtuellen Landkarte, organisierte Erlebnisse beim Familienurlaub – wo bleibt da der Nervenkitzel? Philosoph Konrad Paul Liessmann im Gespräch über ein Leben ohne Sicherheitsnetz, moderne Drachentöter – und warum es keine erotischen Abenteuer mehr gibt.
Die meisten Abenteuer sind heute nur einen Mausklick entfernt. Wir lassen uns von animierten Fantasy-Filmen mitreißen, reisen mit digitalen Geräten in fremde virtuelle Welten, buchen einen rasanten Abenteuer-Urlaub in der Eiswüste oder lassen uns in düstere Escape-Rooms einsperren. Alles für den wohldosierten Nervenkitzel. Selbst in knisternde erotische Abenteuer können wir uns jederzeit über den Bildschirm hineinwischen oder -klicken.
