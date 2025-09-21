Philosoph Liessmann fordert mehr Lust auf Risiko

Die meisten Abenteuer sind heute nur einen Mausklick entfernt. Wir lassen uns von animierten Fantasy-Filmen mitreißen, reisen mit digitalen Geräten in fremde virtuelle Welten, buchen einen rasanten Abenteuer-Urlaub in der Eiswüste oder lassen uns in düstere Escape-Rooms einsperren. Alles für den wohldosierten Nervenkitzel. Selbst in knisternde erotische Abenteuer können wir uns jederzeit über den Bildschirm hineinwischen oder -klicken.