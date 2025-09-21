Blutspur zeigt: Messerverbot nur Frage der Zeit

Egal ob Amoklauf, Messerattacke oder Schießerei – die Gewalttaten mit Waffen nehmen kein Ende. Jahr für Jahr verzeichnet die Polizeistatistik Hunderte Fälle, bei denen Schusswaffen, Messer oder Hiebwaffen im Spiel sind. Besonders die Messer sind zum Symbol der Eskalation geworden: Jede Kontrolle, jeder Polizeibericht zeigt, wie tief die Klingen inzwischen in den Alltag einschneiden.