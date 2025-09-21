Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pläne in Schublade

Blutspur zeigt: Messerverbot nur Frage der Zeit

Österreich
21.09.2025 20:00
Die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten hat sich laut Exekutive bewährt.
Die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten hat sich laut Exekutive bewährt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Das Innenministerium bastelt an weiteren Verschärfungen im Kampf gegen die tägliche Gewalt. Vor allem Attacken mit Stichwaffen ufern immer weiter aus. Die nackten Zahlen sind erschütternd, aber auch trügerisch ...

0 Kommentare

Egal ob Amoklauf, Messerattacke oder Schießerei – die Gewalttaten mit Waffen nehmen kein Ende. Jahr für Jahr verzeichnet die Polizeistatistik Hunderte Fälle, bei denen Schusswaffen, Messer oder Hiebwaffen im Spiel sind. Besonders die Messer sind zum Symbol der Eskalation geworden: Jede Kontrolle, jeder Polizeibericht zeigt, wie tief die Klingen inzwischen in den Alltag einschneiden.

Kein Wunder also, dass selbst unsere Bundesregierung jetzt lautstark über ein nationales Messertrageverbot berät – übrigens ein Vorstoß von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der noch im Herbst umgesetzt werden soll. Das große Ziel: weniger Waffen auf der Straße, mehr Sicherheit für alle.

Sicherheitsgefühl im Keller, Mehrheit fordert Taten
Der Rückhalt aus der Bevölkerung ist den heimischen Verantwortungsträgern jedenfalls sicher. Bereits am Wochenende erklärten 81 Prozent der Bürger in einer „Krone“-Umfrage, dass sie Verschärfungen beim Waffengesetz befürworten würden.

Lesen Sie auch:
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
„Krone“-Umfrage
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
20.09.2025

Doch Experten warnen: Die nackten Zahlen sind trügerisch. Denn nicht jedes Messer, das bei einer Anzeige auftaucht, wurde tatsächlich benutzt – manchmal reicht schon das Drohen. Trotzdem bleibt der Trend bedrohlich: Gewaltkriminalität mit Stich- oder Schusswaffen ist in Österreich seit Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gewalt gegen Polizisten nimmt ebenfalls zu
Besonders hart trifft die Waffengewalt jene, die uns schützen: die Polizei. Allein im ersten Halbjahr 2025 gab es bereits 1518 Verletzungen – und drei Todesfälle. Die Alarmglocken schrillen vor allem in Wien, wo die Zahl der verletzten Beamten weiter ansteigt, während andere Bundesländer leichte Rückgänge verzeichnen.

Hinter den nüchternen Zahlen stehen echte Schicksale: Polizisten, die nach Einsätzen im Spital landen, Familien, die zwischen Angst und Sorge leben, Kolleginnen und Kollegen, die unter Dauerstress stehen. Wichtig: Nicht jede Verletzung stammt aus Angriffen – knapp die Hälfte geht auf Unfälle im Dienst zurück.

Innenminister Gerhard Karner plant eine Waffenverbotszone für ganz Österreich.
Innenminister Gerhard Karner plant eine Waffenverbotszone für ganz Österreich.(Bild: Eva Manhart)

Die Bilanz ist trotzdem klar: Österreichs Exekutive steht unter Dauerbeschuss – im wahrsten Sinn des Wortes. Die Gewalt gegen Beamte steigt und bleibt ein sicherheitstechnischer Dauerbrenner.

Sehen Sie hier das Ergebnis unserer krone.at-Umfrage zum Thema Waffenverbotszonen (30.317 Stimmen):

Doch eine Frage bleibt: Reichen neue Gesetze aus, oder braucht es sogar mehr – von konsequenteren Strafen bis hin zu einer radikalen Kehrtwende im Umgang mit der sich täglich schneller drehenden Gewaltspirale?

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
114.583 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
112.267 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
100.682 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2214 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1619 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1252 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Österreich
Pläne in Schublade
Blutspur zeigt: Messerverbot nur Frage der Zeit
In Spital geflogen
Motorradfahrer stürzte mit Maschine in Bach ab
Heimspiel in Leogang
Zwei Pinzgauer sind bärtige Europameister
Stundenlang Stauchaos
Loch tat sich auf: Wienzeile „verschluckt“ Bus
WEGA im Einsatz
Alkolenker kapert Taxi und parkt in Polizeikaserne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf