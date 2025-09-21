Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Heeres-Experte Reisner

Interview: Wie Drohnen den Krieg verändern

Österreich
21.09.2025 17:30
Oberst Reisner in seinem Büro unter einer selbst gebauten Kampfdrohne
Oberst Reisner in seinem Büro unter einer selbst gebauten Kampfdrohne(Bild: Imre Antal)

Russlands Präsident Putin provoziert den Westen mit Luftraumverletzungen über Polen, die NATO steht vor einer Bewährungsprobe. Experte Markus Reisner über die wachsende Gefahr für Europa – und wie wir ihr begegnen.

0 Kommentare

Von der Decke seines Büros in der Theresianischen Militärakademie hängt eine selbst gebaute Kampfdrohne. „Leider noch analog, aber wir arbeiten bereits an einer glasfasergesteuerten Version, wie sie die Russen gerade einsetzen“, erklärt Oberst Markus Reisner, mittlerweile weltbekannter Analyst des Bundesheeres, der hier in Wiener Neustadt die Offiziersausbildung leitet. Den Drohnenkrieg hat der groß gewachsene Ausnahmeoffizier bereits 2018 in seinem viel beachteten Werk „Robotic Wars“ skizziert, als andere noch über Panzerschlachten sinnierten. Vier Jahre später musste er mit Ausbruch des Ukraine-Krieges feststellen, dass viele seiner Prognosen eingetroffen sind. Lieber wäre es ihm gewesen, er hätte Unrecht behalten.

„Krone“: Herr Reisner, beginnen wir mit den russischen Drohnen, die über Polen abgeschossen wurden: Wie besorgt müssen wir sein?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Paul Tikal
Paul Tikal
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.939 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
107.494 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
99.450 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2208 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1380 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1265 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Mehr Österreich
Stundenlang Stauchaos
Loch tat sich auf: Wienzeile „verschluckt“ Bus
WEGA im Einsatz
Alkolenker kapert Taxi und parkt in Polizeikaserne
Drama am Predil See
68-Jährige stürzte beim Wandern bei Tarvis ab: Tot
Krone Plus Logo
Heeres-Experte Reisner
Interview: Wie Drohnen den Krieg verändern
In Spital geflogen
Motorradfahrer stürzte mit Maschine in Bach ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf