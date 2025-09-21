Interview: Wie Drohnen den Krieg verändern

Russlands Präsident Putin provoziert den Westen mit Luftraumverletzungen über Polen, die NATO steht vor einer Bewährungsprobe. Experte Markus Reisner über die wachsende Gefahr für Europa – und wie wir ihr begegnen.
Von der Decke seines Büros in der Theresianischen Militärakademie hängt eine selbst gebaute Kampfdrohne. „Leider noch analog, aber wir arbeiten bereits an einer glasfasergesteuerten Version, wie sie die Russen gerade einsetzen“, erklärt Oberst Markus Reisner, mittlerweile weltbekannter Analyst des Bundesheeres, der hier in Wiener Neustadt die Offiziersausbildung leitet. Den Drohnenkrieg hat der groß gewachsene Ausnahmeoffizier bereits 2018 in seinem viel beachteten Werk „Robotic Wars“ skizziert, als andere noch über Panzerschlachten sinnierten. Vier Jahre später musste er mit Ausbruch des Ukraine-Krieges feststellen, dass viele seiner Prognosen eingetroffen sind. Lieber wäre es ihm gewesen, er hätte Unrecht behalten.
„Krone“: Herr Reisner, beginnen wir mit den russischen Drohnen, die über Polen abgeschossen wurden: Wie besorgt müssen wir sein?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.