In Spital geflogen

Motorradfahrer stürzte mit Maschine in Bach ab

Tirol
21.09.2025 16:00
Das Motorrad landete mit dem Fahrer in einem Bach.
Das Motorrad landete mit dem Fahrer in einem Bach.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Motorradunfall am Sonntagvormittag in Achenkirch in Tirol! Ein Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Der Mann musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen und schließlich ins Spital geflogen werden.

Gegen 11 Uhr war der Biker auf der B181 in Achenkirch unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und mit seiner Maschine in einem Bach landete.

Der Verletzte musste nach Erstversorgung ins Spital geflogen werden.
Der Verletzte musste nach Erstversorgung ins Spital geflogen werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Schwieriger Einsatz
Der Verletzte musste in einer nicht alltäglichen Bergeaktion von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Bach geholt werden. Der Mann wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 in das Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Achenkirch und Eben am Achensee, der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Notarzthubschrauber Heli 4 und die Polizei.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Tirol
Feuerwehr
MotorradunfallFahrbahn
Tirol

