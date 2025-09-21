Ohne sie würden viele Berghütten nicht überleben

Sonne fällt durch die großen Fenster der Knofeleben-Hütte, die auf 1250 Metern am südlichen Ausläufer des Schneebergs in Niederösterreich liegt. Auf der Terrasse reihen sich Wanderstiefel neben Rucksäcken, drinnen herrscht geschäftiges Treiben. In der Küche steht Dawa Tenji Tamang am Herd, rührt in schweren Töpfen und bereitet warme Mahlzeiten für die Gäste zu. Seit mehr als einem Jahrzehnt verbringt er seine Sommer hier, fern von seiner Heimat, fern von seiner Frau und seinem Sohn.