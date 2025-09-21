RB Salzburg und Ljubljana setzen Erfolgslauf fort!

Salzburg dominierte in Wien fast über die gesamte Spielzeit, eine der vielen Chancen im ersten Drittel verwertete Travis St. Denis (14.) zur Führung. In Unterzahl erhöhte Lucas Thaler auf 2:0 (30.). Die ohne den verletzten Kapitän Linden Vey angetretenen Caps kämpften sich aber zurück und schafften durch Sam Antonitsch den Anschlusstreffer (47.). Mit seinem ersten Tor für Salzburg, einem Treffer ins leere Gehäuse, sorgte Michael Raffl für die Entscheidung (59.). Der ehemalige NHL-Stürmer hatte davor sieben Tore seiner Kollegen vorbereitet.