Inter kann doch noch gewinnen! Roma besiegt Lazio

Nach zwei Niederlagen in Folge gab es am Sonntag im Heimspiel gegen Sassuolo einen 2:1-Erfolg, es war der zweite Sieg im vierten Serie-A-Spiel, mit dem der Vorstoß auf Rang zehn in der Tabelle einherging. Die AS Roma ist nach einem 1:0-Erfolg im Derby beim 13. Lazio Vierter. Dahinter Fünfter ist Atalanta Bergamo nach einem 3:0 beim Zwölften Torino, bei dem Valentino Lazaro durchspielte.