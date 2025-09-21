Vorteilswelt
Serie A

Inter kann doch noch gewinnen! Roma besiegt Lazio

Fußball International
21.09.2025 22:58
Dimarco traf zum 1:0.
Dimarco traf zum 1:0.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Inter Mailand hat das Zwischentief in der italienischen Meisterschaft mit einem 2:1-Sieg beendet.

Nach zwei Niederlagen in Folge gab es am Sonntag im Heimspiel gegen Sassuolo einen 2:1-Erfolg, es war der zweite Sieg im vierten Serie-A-Spiel, mit dem der Vorstoß auf Rang zehn in der Tabelle einherging. Die AS Roma ist nach einem 1:0-Erfolg im Derby beim 13. Lazio Vierter. Dahinter Fünfter ist Atalanta Bergamo nach einem 3:0 beim Zwölften Torino, bei dem Valentino Lazaro durchspielte.

Auf Rang sieben sprang Como. Mit Stefan Posch ab der 82. Minute wurde Fiorentina auswärts 2:1 bezwungen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf