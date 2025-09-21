Inter kann doch noch gewinnen! Roma besiegt Lazio

Krise wird bei Red Bull Salzburg zum Dauerzustand
Fußball-Vizemeister
Inter Mailand hat das Zwischentief in der italienischen Meisterschaft mit einem 2:1-Sieg beendet.
Nach zwei Niederlagen in Folge gab es am Sonntag im Heimspiel gegen Sassuolo einen 2:1-Erfolg, es war der zweite Sieg im vierten Serie-A-Spiel, mit dem der Vorstoß auf Rang zehn in der Tabelle einherging. Die AS Roma ist nach einem 1:0-Erfolg im Derby beim 13. Lazio Vierter. Dahinter Fünfter ist Atalanta Bergamo nach einem 3:0 beim Zwölften Torino, bei dem Valentino Lazaro durchspielte.
Auf Rang sieben sprang Como. Mit Stefan Posch ab der 82. Minute wurde Fiorentina auswärts 2:1 bezwungen.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.