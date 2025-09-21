Peter Stöger: „Mich überrascht das Ergebnis nicht“

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Ich bin schlussendlich glücklich über den Punkt. Wir haben nie aufgegeben, immer an uns geglaubt und haben genau das gezeigt, was ich sehen wollte – Teamgeist, Zusammenhalt und Leute, die vorangehen wie zum Beispiel Maderner (Anm.: Torschütze zum 1:1). Es war nicht unser bestes Spiel, aber ein Zeichen der homogenen GAK-Familie. Beim Elfer meine ich, der Kontakt war eindeutig da. Wir hatten keine einfache Woche, aber ein super Gespräch mit den Fans. Die Stärke von uns allen ist es zusammenzustehen. Beim Schiedsrichter habe ich sehr lange einen Rapid-Bonus gesehen bei vielen Entscheidungen. Der schönste Moment war für mich, als die Kurve den Namen Didi Elsneg gesungen hat.“