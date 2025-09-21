Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Last-Minute-Tor

Peter Stöger: „Mich überrascht das Ergebnis nicht“

Bundesliga
21.09.2025 21:00
Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: GEPA)

Rapid hat die Tabellenführung in der Bundesliga am Sonntag behauptet, aber zwei Punkte nach einer späten VAR-Intervention verloren. Die Grün-Weißen kassierten im letzten Spiel der 7. Runde beim Schlusslicht GAK in der 94. Minute den 1:1-Ausgleich durch einen Maderner-Elfmeter. Hier die Stimmen der Trainer ...

0 Kommentare

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Das Unentschieden ist bitter, wenn das Gegentor in den letzten Minuten passiert. Wir haben unsere Möglichkeiten nicht verwertet, haben nicht klar genug auf das zweite Tor gespielt. Mit Fortdauer der Partie haben wir etwas an Spannung verloren. Wenn man mehrere Chancen nicht verwertet, kann immer etwas passieren. Wir sind von der Struktur her eine Mannschaft, die sich viel erarbeiten muss. Schlussendlich überrascht mich das Ergebnis daher nicht. Die letzten 20 Minuten war es nicht das, was wir wollten. Wir sind nicht die routinierteste Truppe und sind in einem Lernprozess.“

Lesen Sie auch:
Viel Kampf und Krampf und weniger spielerische Finesse hat das Duell GAK gegen Rapid mit sich ...
In verrauchtem Duell
GAK entreißt Rapid bereits sicher geglaubten Sieg!
21.09.2025

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Ich bin schlussendlich glücklich über den Punkt. Wir haben nie aufgegeben, immer an uns geglaubt und haben genau das gezeigt, was ich sehen wollte – Teamgeist, Zusammenhalt und Leute, die vorangehen wie zum Beispiel Maderner (Anm.: Torschütze zum 1:1). Es war nicht unser bestes Spiel, aber ein Zeichen der homogenen GAK-Familie. Beim Elfer meine ich, der Kontakt war eindeutig da. Wir hatten keine einfache Woche, aber ein super Gespräch mit den Fans. Die Stärke von uns allen ist es zusammenzustehen. Beim Schiedsrichter habe ich sehr lange einen Rapid-Bonus gesehen bei vielen Entscheidungen. Der schönste Moment war für mich, als die Kurve den Namen Didi Elsneg gesungen hat.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Stöger
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
117.553 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
115.323 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
101.894 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2217 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1706 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1254 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Bundesliga
Nach Last-Minute-Tor
Peter Stöger: „Mich überrascht das Ergebnis nicht“
In verrauchtem Duell
GAK entreißt Rapid bereits sicher geglaubten Sieg!
Semlic sauer
WSG-Coach: „Schiris waren heute wirklich schlecht!
Große Erleichterung
Joker stechen! LASK gewinnt Derby im Finish
Hitziges 1:1
Kein Sieger im West-Derby Altach gegen WSG Tirol

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf