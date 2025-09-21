Amokdrohung auf Snapchat: Mädchen festgenommen

Das Posting mag schnell gemacht sein – die Konsequenzen sind aber weitreichend: Schon wieder verbreiteten Jugendliche eine Amokdrohung via Social Media, diesmal über die Plattform Snapchat. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde dies angezeigt. Die Ermittlungen führten rasch zu zwei Mädchen, 14 und 15 Jahre jung. Sie wurden Sonntagmittag von Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz festgenommen.