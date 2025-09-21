Hütter-Klub Monaco fertigt Metz mit 5:2 ab!

RB Salzburg und Ljubljana setzen Erfolgslauf fort!
AS Monaco hat nach dem Fehlstart in der Champions League auf nationaler Ebene das nächste Erfolgserlebnis gefeiert!
Die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter setzte sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen den FC Metz 5:2 durch und fixierte damit im fünften Ligue-1-Saisonspiel den vierten Sieg.
Mit zwölf Zählern sind die Monegassen erster Verfolger des punktgleichen Titelverteidigers und Tabellenführers Paris St. Germain.
Die Partie von PSG bei Olympique Marseille wurde aufgrund angesagter starker Niederschläge von Sonntagabend auf Montagabend (20 Uhr) verschoben.
