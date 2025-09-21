Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

Bayer Leverkusen gegen Gladbach ab 17.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
21.09.2025 05:23
Leverkusen empfängt die „Fohlen“.
Leverkusen empfängt die „Fohlen“.(Bild: AFP/SEBASTIAN ELIAS UTH)

Vierter Spieltag der deutschen Bundesliga. Bayer Leverkusen empfängt Borussia Mönchengladbach, wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen ist die „Werkself“ noch nicht so richtig in der Bundesliga angekommen.

Noch enttäuschender verlief der Saisonstart für die Gladbacher. Einem Remis stehen zwei Niederlagen gegenüber.

