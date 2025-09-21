Für Trainer Letsch wird die Luft immer dünner
Red Bull Salzburg
Man wollte gestern nicht der Kaugummi sein, auf dem Rouven Schröder 90 Minuten lang kaute. Am Ende war es eine zähe Angelegenheit – wie von den Bullen auf dem Platz! Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Der Sportboss beobachtete das Spiel gegen Sturm erstmals von der Betreuerbank aus, bekam aber wenig Erfreuliches zu sehen. „Die Transferzeit ist vorbei, er hat mehr Zeit, um näher an der Mannschaft zu sein“, äußerte sich Trainer Thomas Letsch positiv über das „Nahverhältnis“, das er mit seinem Vorgesetzten in Zukunft möglicherweise öfter während der Spiele pflegen wird.
