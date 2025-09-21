Für Trainer Letsch wird die Luft immer dünner

Der Sportboss beobachtete das Spiel gegen Sturm erstmals von der Betreuerbank aus, bekam aber wenig Erfreuliches zu sehen. „Die Transferzeit ist vorbei, er hat mehr Zeit, um näher an der Mannschaft zu sein“, äußerte sich Trainer Thomas Letsch positiv über das „Nahverhältnis“, das er mit seinem Vorgesetzten in Zukunft möglicherweise öfter während der Spiele pflegen wird.