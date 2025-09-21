Täter war bewaffnet
Niederländische Polizei erschießt Fahrradräuber
Weil er ein Elektrofahrrad unter dem Einsatz einer Schusswaffe rauben wollte, ist ein Verdächtiger in den Niederlanden von der Polizei erschossen worden. Er starb noch am Ort des Geschehens.
Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Der Mann habe ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht.
Ermittlung gegen Beamten wurde eingeleitet
Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich, wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.
