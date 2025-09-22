Vorteilswelt
Irland: Abenteuer für die ganze Familie

Reisen & Urlaub
22.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Tourism Ireland)

Die Sommerhitze im Süden wird für viele Familien zunehmend zur Belastung. Immer mehr Reisende orientieren sich deshalb nach Norden – und finden in Irland das perfekte Ferienziel. Das milde Klima erlaubt es, den ganzen Tag draußen zu verbringen – und das mit der ganzen Familie! Egal, ob Wandern, Radfahren oder Strandspaziergänge – hier ist für jeden etwas dabei. Auch Picknicks auf den unendlich grünen Wiesen Irlands werden so zu unvergesslichen Urlaubserinnerungen.

Aber nicht nur das Urlaubsziel, sondern auch die Art des Reisens verändert sich. Selbstversorger-Unterkünfte wie Ferienwohnungen und -häuser, gebucht über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Sie bieten maximale Flexibilität, Freiraum für die ganze Familie und die Möglichkeit, die lokale Kultur und Gemeinschaft hautnah zu erleben. Wer keine Rundreise machen, sondern von einem festen Standort aus Ausflüge unternehmen möchte, ist in Irland bestens aufgehoben.

(Bild: Tourism Ireland)
(Bild: Tourism Ireland)
(Bild: Tourism Ireland)

Regionen mit Charme

Besonders reizvoll sind Gegenden, die noch nicht auf jedem Radar stehen: die wilde Schönheit von Connemara, die Küstenlandschaften von Sligo und Donegal, die atemberaubende Antrim Coast in Nordirland oder die sonnenverwöhnten Regionen im Südosten rund um Kilkenny, Wexford oder Waterford. Hier warten versteckte Strände, urige Dörfer, Burgen und Museen – ideale Ziele für Familienabenteuer.

Connemara – wild, schön und echt irisch

Die vom Atlantik umgebene Region Connemara befindet sich in einem besonders malerischen Teil der Grafschaft Galway im Westen Irlands. Sie ist berühmt für ihre wunderbar wilden Landstriche, die in sanfte Farben getaucht sind. Rostfarbene Moorlandschaften beherbergen glitzernde, graublaue Seen. Alte Trockensteinmauern ziehen sich über die Hügel und Korallenstrände, Sandbuchten und kleine Häfen werden von dem Ozean umrahmt. In Connemara dreht sich jedoch nicht alles nur um die Landschaft, sondern es geht auch um die irische Sprache. Es geht vor allem um den Charme von Städten und Dörfern wie Leenane, Roundstone, Clifden und Letterfrack. Es geht aber auch um Ponys, Musik und die kulinarischen Genüsse der lokalen Küche. 

Tipps für Ausflüge in der Region:

Derryclare Lough, Connemara, Co Galway
Derryclare Lough, Connemara, Co Galway(Bild: ©Chaosheng Zhang)
Diamond Hill, Co. Galway
Diamond Hill, Co. Galway(Bild: ©Tourism Ireland)
Glengowla Mines Family Farm Experience Sheep, Connemara, Co Galway
Glengowla Mines Family Farm Experience Sheep, Connemara, Co Galway(Bild: ©Susan Connell)
Killary Fjord, Boat Tours, Connemara, Co Galway
Killary Fjord, Boat Tours, Connemara, Co Galway(Bild: ©Joyce Country and Western Lakes Geopark)
Kylemore Abbey, Connemara, Co Galway
Kylemore Abbey, Connemara, Co Galway(Bild: ©Chaosheng Zhang)
Aerial View, Coastline, Inishmore, Aran Islands, Co Galway
Aerial View, Coastline, Inishmore, Aran Islands, Co Galway(Bild: ©Tourism Ireland)
Bunnahowna Bridge, Great Western Greenway, Co Mayo
Bunnahowna Bridge, Great Western Greenway, Co Mayo(Bild: ©Failte Ireland)

Sligo Küste – wo Land und Meer sich treffen

Land und Meer treffen an der Nordwest-Küste Irlands in der Grafschaft Sligo in dramatischer Weise aufeinander. Küstendörfer wie Rosses Point und Easkey sind perfekte Beispiele für die typische Gastfreundlichkeit dieser Region und darüber hinaus auch wichtige Zentren für alle Wassersportfans.

Tipps für Ausflüge in der Region:

Benbulben and Dartry Range, Co Sligo
Benbulben and Dartry Range, Co Sligo(Bild: ©Fáilte Ireland)
Surfer surfing, Strandhill beach, Co Sligo
Surfer surfing, Strandhill beach, Co Sligo(Bild: ©John Keating)
Horse Riding Sligo
Horse Riding Sligo(Bild: ©Tourism Ireland)
Carrowmore, megalithic cemetery, Co Sligo
Carrowmore, megalithic cemetery, Co Sligo(Bild: ©Rory O‘Donnell)
VOYA Seaweed Baths, Strandhill Co Sligo
VOYA Seaweed Baths, Strandhill Co Sligo(Bild: ©Failte Ireland)
Classiebawn Castle
Classiebawn Castle(Bild: Tourism Ireland)

Donegal – Irlands raues Naturjuwel

Eine Reise nach Donegal ist wie eine Reise an den Rand der Welt. In Irlands abgelegenem Nordwesten beherbergt es den nördlichsten Punkt der Insel am Malin Head – wo manchmal Nordlichter zu sehen sind. Es wird durch seine weitläufige Landschaft und zerklüftete Küste weiter isoliert.

Tipps für Ausflüge in der Region:

Five Finger Strand
Five Finger Strand(Bild: © Chris Hill Photographic)
Atlantic Coastal Cruises, Sliabh Liag, Co Donegal
Atlantic Coastal Cruises, Sliabh Liag, Co Donegal(Bild: ©Alan Hennigan)
An Grianan Ring Fort at Sunrise, Co Donegal
An Grianan Ring Fort at Sunrise, Co Donegal(Bild: ©Gareth Wray)
Slieve League Cliffs, Co Donegal
Slieve League Cliffs, Co Donegal(Bild: ©Gareth Wray)
Sheep, Inishowen, Co Donegal
Sheep, Inishowen, Co Donegal(Bild: © Yvonne Gordon)
Glenveagh National Park Castle, Co Donegal
Glenveagh National Park Castle, Co Donegal(Bild: ©Gareth Wray)

Causeway Coast – malerische Küstenstraße in Nordirland

Die Causeway Coastal Route ist eine malerische Küstenstraße in Nordirland, die von Belfast nach Derry/Londonderry führt und den berühmten Giants Causeway sowie weitere Sehenswürdigkeiten wie die Carrick-a-Rede-Hängebrücke und die Glens of Antrim umfasst. Derry/Londonderry ist eine historische Stadt, die das Ende der Route darstellt. Die Stadt begeistert mit einer lebendigen Szene, einem regen Kulturleben und einer interessanten Vergangenheit. Doch die Hauptattraktion sind mit Sicherheit die majestätischen Stadtmauern, die vor über 400 Jahren errichtet wurden.

Tipps für Ausflüge in der Region:

Guildhall from the walls, Derry City, Co
Guildhall from the walls, Derry City, Co(Bild: ©Lorcan Doherty for Derry City and Strabane District Council)
Dunluce Castle
Dunluce Castle(Bild: ©Tourism Ireland)
Beyond the Bridge, Dalriada Kingdom Tours, Carrick-a-Rede, Co
Beyond the Bridge, Dalriada Kingdom Tours, Carrick-a-Rede, Co(Bild: © 2022 Rob Durston, All Rights Reserved)
The Gobbins Cliff Path, Islandmagee, Co
The Gobbins Cliff Path, Islandmagee, Co(Bild: @Dillon Osborne)
Glenariff, Co Antrim
Glenariff, Co Antrim(Bild: © Chris Hill Photographic 2008)
giants_causeway
giants_causeway(Bild: ©Tourism Ireland)

Irlands Osten – Region der Mythen und Geschichte

Auf den ersten Blick ist Irlands historischer Osten einfach nur ein idyllisches, schönes Stück Land mit sanften, grünen Hügeln, bezaubernden Ortschaften und stillen Gewässern vor der Kulisse des Flusses Shannon und der Irischen See. Doch auf den zweiten Blick offenbart sich eine Region, deren Vergangenheit sage und schreibe mehr als 5.000 Jahre zurückreicht. Hier tummeln sich Erzählungen von faszinierenden Gestalten und uralte Rätsel, geheime Geschichten und Mythen, die sich seit Jahrtausenden halten.

Tipps für Ausflüge in der Region:

Waterford Greenway, Ballyvoyle Tunnel, Co Waterford
Waterford Greenway, Ballyvoyle Tunnel, Co Waterford(Bild: ©Failte IrelandTourism Ireland – Courtesy of Luke Myers)
Boat Trip, River Nore, Kilkenny City
Boat Trip, River Nore, Kilkenny City(Bild: ©Boattrips.ie)
Costumed guide on tour, Irish National Heritage Centre, Co Wexford
Costumed guide on tour, Irish National Heritage Centre, Co Wexford(Bild: ©Failte IrelandTourism Ireland – Courtesy Brian Morrison)
Dunbrody Famine Ship and Irish Emigrant Experience, New Ross, Co Wexford
Dunbrody Famine Ship and Irish Emigrant Experience, New Ross, Co Wexford(Bild: ©Fáilte Ireland)
Hook Head Lighthouse, Co Wexford
Hook Head Lighthouse, Co Wexford(Bild: © Chris Hill Photographic 2007)
Reginald‘s Tower, Waterford Museum of Treasures, Co Waterford
Reginald‘s Tower, Waterford Museum of Treasures, Co Waterford(Bild: ©Waterford Museum of Treasures)

Jetzt schon planen

Wer sich seine Wunschunterkunft sichern möchte, sollte frühzeitig buchen. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen steigt stetig, und wer rechtzeitig reserviert, hat die besten Chancen auf ein Zuhause auf Zeit inmitten der irischen Natur. Ob als Ausgangspunkt für Tagesausflüge oder als gemütlicher Rückzugsort – Irland bietet die perfekte Mischung aus Entspannung, Abenteuer und kulturellem Erlebnis. Weitere Infos über Irland findet man auf www.ireland.com.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
krone.tv

Ferienwohnungen buchen
Irland: Abenteuer für die ganze Familie
Italien lockert Regeln
Große Hunde dürfen nun in der Kabine mitfliegen
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!
Im Nationalpark
Entdeckungsreise durch Bayerns Naturjuwelen
Bis zu 300 Euro Strafe
Venedig erhebt auch 2026 Gebühr von Tagestouristen

