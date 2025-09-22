Irland: Abenteuer für die ganze Familie

Die Sommerhitze im Süden wird für viele Familien zunehmend zur Belastung. Immer mehr Reisende orientieren sich deshalb nach Norden – und finden in Irland das perfekte Ferienziel. Das milde Klima erlaubt es, den ganzen Tag draußen zu verbringen – und das mit der ganzen Familie! Egal, ob Wandern, Radfahren oder Strandspaziergänge – hier ist für jeden etwas dabei. Auch Picknicks auf den unendlich grünen Wiesen Irlands werden so zu unvergesslichen Urlaubserinnerungen.