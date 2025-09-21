Affengruber mit Elche weiter nicht zu stoppen

LIVE: Barcelona erhöht die Führung gegen Getafe
La Liga im Ticker
Fünf Spiele und keine Niederlage: Für Aufsteiger Elche CF mit ÖFB-Legionär David Affengruber läuft es im spanischen Fußball-Oberhaus weiter nach Wunsch.
Denn: Abwehrchef Affengruber und Co. setzten sich am Sonntag im Heimspiel gegen Real Oviedo 1:0 durch und fixierten damit den zweiten Saisonsieg.
In den restlichen drei Partien hatte es jeweils eine Punkteteilung gegeben. Mit neun Zählern liegt Elche auf Rang fünf, der Zweite FC Barcelona hat vor dem Abendspiel gegen Getafe nur einen Punkt mehr gesammelt.
Den entscheidenden Treffer erzielte Andre Silva schon in der neunten Minute. Affengruber spielte zum fünften Mal durch.
