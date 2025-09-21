Vorteilswelt
Frauen-Fußball

Austria & St. Pölten in Bundesliga weiter makellos

Frauenfußball
21.09.2025 19:47
Jubel bei den St. Pöltnerinnen
Jubel bei den St. Pöltnerinnen(Bild: GEPA)

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten sind an der Tabellenspitze der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter im Gleichschritt unterwegs!

0 Kommentare

Der Tabellenführer aus Favoriten fertigte Aufsteiger Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg am Sonntag in Stegersbach 7:0 ab, die Niederösterreicherinnen behielten bei der Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 die Oberhand.

Für beide Teams war es der fünfte Sieg im fünften Spiel.

Sturm Graz auf Platz 3
Drei Punkte dahinter liegt Sturm Graz, das aber schon sechs Partien absolviert hat. Der Dritte bezwang den Sechsten Red Bull Salzburg auswärts 1:0, wobei Sandra Jakobsen mit ihrem Tor in der 48. Minute zur Matchwinnerin avancierte.

