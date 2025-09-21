Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Letzter GAK gegen Leader SK Rapid!

Fußball National
21.09.2025 04:25
Schafft Schlusslicht GAK ausgerechnet gegen Tabellenführer SK Rapid die Wende?
Schafft Schlusslicht GAK ausgerechnet gegen Tabellenführer SK Rapid die Wende?(Bild: Pail Sepp)

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Das Tabellenschlusslicht GAK empfängt den Tabellenführer SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Rapid hat wenige Tage nach dem 2:1-Cup-Erfolg in Oberwart beim GAK den sechsten Pflichtspielsieg in Serie im Visier. Das gelang Grün-Weiß zuletzt im Herbst 2017. „Wir wollen das mitziehen, so lange es geht. Jede positive Serie ist ein Zeichen, dass es gut klappt. Aber wir werden es nicht überbewerten“, sagte Rapid-Trainer Peter Stöger, der in der Steiermark weiter auf den verletzten Petter Nosa Dahl verzichten muss. Auch dass das Duell unter dem Motto „Tabellenführer gegen Schlusslicht“ steht, hat für den Rapid-Coach wenig Bedeutung. „Es gibt zu jeder Partie eine schöne Geschichte.“

„Wir wissen, dass wir es besser können!“
Im Vergleich zum Zweitrunden-Duell im Burgenland erwartet sich Stöger eine Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir wissen, dass wir es besser können“, betonte der 59-Jährige. „Unsere Benchmark ist höher.“ Zum GAK hat Stöger eine besondere Verbindung, in der Saison 2010/11 trainierte er die Grazer in der Regionalliga. „Es war wirklich eine schöne Zeit“, blickte der Wiener zurück. Den schwachen Saisonstart der „Rotjacken“ – die Truppe von Ferdinand Feldhofer hält nach sechs Spielen bei drei Punkten – will Stöger nicht überbewerten. „Sie haben momentan eine Phase, die in der Bundesliga normal sein kann. In Runde 9 bis 14 fällt es vielleicht nicht so auf.“

„... müssen unser Herz am Platz lassen!“
Nüchtern betrachtet spricht nur sehr wenig für den GAK. Neo-Sportdirektor Tino Wawra appellierte vor allem an die Einstellung der Kicker. „In erster Linie müssen wir unser Herz am Platz lassen, mit voller Wucht in die Duelle gehen, die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Mit jeder Faser das eigene Tor verteidigen“, betonte Wawra, der zu Wochenbeginn den zurückgetretenen Dieter Elsneg beerbt hatte. „Dann kann es auch für einen Gegner wie Rapid schwer werden. Aber nur wenn jeder Spieler bei uns auf 100 Prozent kommt.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
126.528 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
108.989 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
Mit Rädern im Schnee gestrandet: Lehrer angeklagt
102.373 mal gelesen
Die Klasse steckte mit ihren Mountainbikes im Schnee fest.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2044 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
981 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Fußball National
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen WSG Tirol!
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Linz-Derby LASK gegen Blau-Weiß
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Letzter GAK gegen Leader SK Rapid!
Bullen-Noten
Bester Salzburger saß fast 70 Minuten auf der Bank
Erneute Niederlage
Letsch: „Wir sind uns der Situation bewusst“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf