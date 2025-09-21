LIVE ab 17 Uhr: Letzter GAK gegen Leader SK Rapid!

„Wir wissen, dass wir es besser können!“

Im Vergleich zum Zweitrunden-Duell im Burgenland erwartet sich Stöger eine Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir wissen, dass wir es besser können“, betonte der 59-Jährige. „Unsere Benchmark ist höher.“ Zum GAK hat Stöger eine besondere Verbindung, in der Saison 2010/11 trainierte er die Grazer in der Regionalliga. „Es war wirklich eine schöne Zeit“, blickte der Wiener zurück. Den schwachen Saisonstart der „Rotjacken“ – die Truppe von Ferdinand Feldhofer hält nach sechs Spielen bei drei Punkten – will Stöger nicht überbewerten. „Sie haben momentan eine Phase, die in der Bundesliga normal sein kann. In Runde 9 bis 14 fällt es vielleicht nicht so auf.“