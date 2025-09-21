Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tier gerettet

Kalb fiel in Jauchegrube: Feuerwehreinsatz auf Hof

Salzburg
21.09.2025 23:00
Das Kalb mit den Rettern der Feuerwehr Pfarrwerfen
Das Kalb mit den Rettern der Feuerwehr Pfarrwerfen(Bild: FF Pfarrwerfen)

Florianijünger aus Pfarrwerfen in Salzburg haben einem Kalb am Sonntagnachmittag das Leben gerettet. Das 300 Kilogramm schwere Tier war in eine 1,5 Meter tiefe Jauchegrube gefallen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war nur der Kopf zu sehen.

0 Kommentare

Direkt neben dem Stall stürzte das Tier in die Jauchegrube. Die Feuerwehrleute mussten aufgrund der abgelegenen Lage des Hofs die Geräte wie ein Abseilgerät, Tauchpumpe und Greifzug zu Fuß zum Einsatzort bringen. Mit Rundschlinge und Seil konnte das Tier letztlich aus der Jauchegrube gezogen werden.

Kalb war extrem erschöpft
Die alarmierte Tierärztin stellte nach der Bergung des etwa ein Jahr alten Kalbes eine Unterkühlung und extreme Erschöpfung fest. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr etwa drei Stunden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
119.634 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
115.570 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
102.370 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2220 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1722 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1255 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf