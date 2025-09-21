Kalb fiel in Jauchegrube: Feuerwehreinsatz auf Hof

Florianijünger aus Pfarrwerfen in Salzburg haben einem Kalb am Sonntagnachmittag das Leben gerettet. Das 300 Kilogramm schwere Tier war in eine 1,5 Meter tiefe Jauchegrube gefallen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war nur der Kopf zu sehen.
Direkt neben dem Stall stürzte das Tier in die Jauchegrube. Die Feuerwehrleute mussten aufgrund der abgelegenen Lage des Hofs die Geräte wie ein Abseilgerät, Tauchpumpe und Greifzug zu Fuß zum Einsatzort bringen. Mit Rundschlinge und Seil konnte das Tier letztlich aus der Jauchegrube gezogen werden.
Kalb war extrem erschöpft
Die alarmierte Tierärztin stellte nach der Bergung des etwa ein Jahr alten Kalbes eine Unterkühlung und extreme Erschöpfung fest. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr etwa drei Stunden.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.