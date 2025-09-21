Kalb fiel in Jauchegrube: Feuerwehreinsatz auf Hof

Direkt neben dem Stall stürzte das Tier in die Jauchegrube. Die Feuerwehrleute mussten aufgrund der abgelegenen Lage des Hofs die Geräte wie ein Abseilgerät, Tauchpumpe und Greifzug zu Fuß zum Einsatzort bringen. Mit Rundschlinge und Seil konnte das Tier letztlich aus der Jauchegrube gezogen werden.