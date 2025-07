Rupp übernimmt spanisches Familienunternehmen

Der Standort von Juan Martinez S.L. – die Firma beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter – liegt in Siero in der Region Asturien im Norden von Spanien. Der Name Juan Martinez wird beibehalten. „Dieser Schritt ist eine großartige Gelegenheit, alles zu stärken, was wir als Familie über Generationen aufgebaut haben“, sagte Sara Martinez, die von ihrem Vater Juan Martinez die Geschäftsführung in vierter Generation übernehmen wird.