Ein Trainer-Urgestein dankt endgültig ab

Sein Highlight als Trainer erlebte Trittinger mit dem SCR Altach. „Das war schon eine besondere Zeit, der Aufstieg in die 2. Liga mit dem Sieg in den Relegationsspielen gegen den starken FC Lustenau.“ Der Altacher Ex-Coach erinnert sich auch heute gerne noch an Spieler wie Oliver Schnellrieder, Rudi Gussnig und Alexander Guem zurück: „Die sind alle immer auf meiner Seite gestanden. Ich war nie Profi, deren Unterstützung hat mir schon sehr geholfen.“Zehn Mal aufgestiegenBeim Versuch, die Erfolgsbilanz in Zahlen zu gießen, ist sich Trittinger selbst nicht ganz sicher: „Neun oder zehnmal bin ich mit einer Mannschaft aufgestiegen. Die Anzahl weiß ich nicht mehr genau.“