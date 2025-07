Sexspielzeug und gefährliches Spiel mit dem Feuer

Er ist Akademiker, scheinbar ruhig, kultiviert – und führte insgeheim ein Doppelleben, das einem Psychothriller gleicht. Mit einer Obsession, die jede Grenze sprengte, inszenierte ein 43-jähriger Niederösterreicher eine perfide Stalkingserie gegen seine Ex – nur um sie zurückzugewinnen. Was er dabei anstellte, macht selbst erfahrene Ermittler sprachlos. Denn es kommen immer neue, noch verstörendere Details ans Licht – und das ganze Ausmaß eines Wahns, der in Flammen endete. Wie berichtet hatte der IT-Experte einer Schule in St. Pölten sein eigenes Haus abgefackelt, um sich selbst als Opfer hinzustellen.