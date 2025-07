Stalker wollte Mitleid und zündete eigenes Haus an

Um das Herz seiner Arbeitskollegin zu erobern, bewies der Verdächtige kriminelle Fantasie. Es begann mit einer „Büroschwärmerei“. Doch die Frau wollte trotz aller intensiven Annäherungsversuche nichts von dem IT-Experten einer Schule in St. Pölten wissen. Das stachelte den Mann weiter an: Er schickte an seinen Arbeitsplatz sowohl sich selbst als auch seinem inzwischen völlig verängstigten Opfer Drohbriefe und Schreiben expliziten sexuellen Inhalts.