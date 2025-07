Altach forderte den Schweizer Meister

„Wir haben ein gutes Testspiel absolviert, hatten in klares Chancenplus, hätten uns den Sieg verdient“, meinte Altachs Coach Fabio Ingolitsch nach dem Remis im Walgau. Klingt schon jetzt wieder so, wie nach vielen Spielen in der vergangenen Saison. Dabei muss man aber anmerken, dass der Vorarlberger Bundesligist in vielen Phasen überzeugend agierte. Vor allem der Bregenz-Rückkehrer Anteo Fetahu entwickelt sich zusehends zu einer „Waffe“ im Angriff der Rheindörfler. Quicklebendig und jederzeit für eine Überraschung gut, so ein Spieler ist im Vorjahr tatsächlich abgegangen.