Lehrerin lobt: „Ich bin so stolz auf euch alle!“

Direktor zufrieden: „Es war ein gutes Schuljahr!“

Im Akademischen Gymnasium in Salzburg legte die Schulgemeinschaft am letzten Tag eine Gedenkminute für die Opfer des Amoklaufs in Graz ein. „Das hat uns alle aus der Bahn geworfen. Ansonsten war es aber ein gutes Schuljahr“, zog Direktor Klaus Schneider Bilanz. Prävention sei ein schwieriges Thema. Die größte Chance sieht er darin, Anlässe für eine Rückkehr frustrierter Ex-Schüler zu vermeiden. Mit dem Noten-Durchschnitt im heurigen Jahr ist er höchst zufrieden. Jetzt geht es in die verdienten Ferien.