75.000 Kinder jubeln über Start in die Ferien

Weiter Zittern um Zukunft der Volksschule Zell am See

In Zell am See steht, wie berichtet, die Volksschule im Stadtzentrum vor dem Aus. Am Donnerstag fand ein Gipfel zwischen Land, Gemeinde und Bildungsdirektion statt. Das Gebäude sei am Limit, heißt es. Baumängel, Heizungsausfälle, gar Schimmel würden den Betrieb erschweren. Jetzt gibt es vorsichtigen Optimismus: „Wir stocken die Schulassistenz auf“, so Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Auch eine Direktorin und drei Lehrer hätten sich beworben.