Hersteller ruft Spielfiguren Squishy Toys zurück

Das Produkt mit der Nummer TK2132 sollte nicht mehr verwendet werden. Wer zwischen Mai und Juni Squishy Toys gekauft hat, kann diese in den Filialen des Papier- und Spielwarengeschäfts zurückbringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung erstattet. Uouorose GmbH hat zwei Filialen in Wien, eine in der Mariahilfer Straße und eine in der Landwehrstraße.