Große Sorgen gehen um: „Der Krieg muss enden“

Zum Start des Europäischen Rates am Donnerstag traten erneut die verhärteten Fronten in der Israel-Frage zu Tage: „Wichtiger als Verträge auf Eis zu legen, ist der Dialog“, erklärte der luxemburgische Premierminister Luc Frieden. Israel müsse verstehen, was zurzeit in Gaza passiere, sei „menschlich nicht vertretbar“. Der irische Premier Micheál Martin forderte, Europa müsse klar artikulieren, dass Israels Vorgehen in Gaza aus humanitärer Sicht unverständlich sei. „Der Krieg muss enden.“