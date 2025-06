Polit-Pläne sorgen für Platzmangel in Kindergärten

Zahlreiche Absagen für Familien, die einen Kindergartenplatz brauchen, sorgen derzeit in der Stadt Salzburg für Aufregung. Dass die Plätze in den Kindergärten rar sind, liegt auch an alten Polit-Plänen aus dem Jahr 2017. Damals hat die Landespolitik beschlossen, dass die Gruppengrößen von 25 auf 22 Kinder reduziert werden.