Svazeks großer Wurf bei den Kindergärten schrumpft

Es dürfte auch deutlich weniger ambitioniert ausfallen. „Dieser ganz große Wurf wird es nicht“, sagte Svazek am Mittwoch im Landtag auf eine Anfrage von Simon Heilig-Hofbauer (Grüne). Es scheitere am fehlenden Geld. Die Ausgaben für die Kinderbetreuung sind zuletzt bei Land und Gemeinden stark angestiegen. In Zeiten zahlreicher Budgetlöcher ist jetzt einfach kein Geld mehr vorhanden. Aktuell wird verhandelt, was noch umsetzbar ist.