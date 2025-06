Hetero bis queer: Was das den Chef angeht

Noch immer sehen sich Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Co. mit Vorurteilen und Diskriminierung in verschiedenen Bereichen konfrontiert: Sie verschweigen lieber ihre sexuelle Gesinnung aus Angst vor Benachteiligung und Spott. Etwa in der Arbeit: So bezeichnen sich in Österreich rund 300.000 Beschäftigte als „queer“ – doch nur 60.000 von ihnen, also ein Fünftel, outet sich auch am Arbeitsplatz.