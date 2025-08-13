Salzkammergut: Salinen AG investiert 200 Millionen

„Wir haben den Mut und die Lust zu wachsen“, erklärt CEO Peter Untersperger. Ziel: Die Salzmenge um rund zehn Prozent steigern – von derzeit 1,15 auf 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr. Dazu wird im Solenetz auf größer dimensionierte Pipelines umgestellt. Ab 2026 soll zudem eine 170 Meter lange Förderbrücke bis zu 130 Paletten pro Stunde vom Werk ins Lager transportieren. Das sind gute Nachrichten für die Region Salzkammergut.