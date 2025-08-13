KI-Suche Perplexity will Googles Chrome kaufen

Das drei Jahre alte Unternehmen wird mit 14 Milliarden Dollar bewertet und hat bisher rund eine Milliarde Dollar von Investoren wie dem US-Chiphersteller Nvidia und dem japanischen Technologiekonzern SoftBank eingesammelt. Mehrere Fonds hätten zudem angeboten, die Transaktion vollständig zu finanzieren, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters, ohne diese beim Namen zu nennen.