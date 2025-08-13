Beweis: Abgeschobener Terrorist landete in Syrien

Jetzt hat die „Krone“ auch den definitiven Beweis, dass der gefährliche Islamist tatsächlich auch im Zielland angekommen ist. Das Flugticket belegt, dass er sowohl von Wien nach Istanbul, als auch später dann weiter in die Hauptstadt Damaskus gereist ist. Was dort mit ihm passiert, liegt jetzt in den Händen der syrischen Behörden …