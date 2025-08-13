„Gewaltig, was ich da für eine Resonanz bekomme!“

Genießen konnte Niedermayer die letzten Tage aber natürlich, eine Woche blieb er dem Wasser fern. Nur um dann mit noch mehr Freude ins kühle Nass zurückzukehren. „Am Sonntag bin ich 500 Meter geschwommen und es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht“, lacht er, „und jetzt freue ich mich einfach, an allem ohne Druck zu arbeiten. Die letzten Monate, seit ich wieder zurück im Ländle bin, haben bei mir schon einen massiven Schub ausgelöst. Und vielleicht ist ja jetzt der Knopf ganz aufgegangen, wer weiß.“