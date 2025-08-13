Vorteilswelt
Schwimmer geht viral

„Gewaltig, was ich da für eine Resonanz bekomme!“

Vorarlberg
13.08.2025 07:55
Jan Niedermayer hat in letzter Zeit sehr viel geleistet.
Jan Niedermayer hat in letzter Zeit sehr viel geleistet.(Bild: Privat)

Ländle-Schwimmer Jan Niedermayer knackte zuletzt das EM-Limit über die 50-Meter-Brust, taucht aber nicht nur im Wasser immer wieder in neue Sphären ein. Auch im Internet reitet er eine gewaltige Welle. Der „Krone“ erzählte der sympathische Bludenzer, wie es dazu kam. 

0 Kommentare

Zehn Tage ist es her, seit Jan Niedermayer in Wolfsberg das EM-Limit über die 50-Meter-Brust geschafft hatte, erstmals in seiner Karriere unter 28 Sekunden blieb. „Aber ich habe es immer noch nicht ganz realisiert“, gesteht der Bludenzer, „ich glaube, das wäre nach acht Jahren Scheitern aber auch nicht ganz normal.“

Genießen konnte Niedermayer die letzten Tage aber natürlich, eine Woche blieb er dem Wasser fern. Nur um dann mit noch mehr Freude ins kühle Nass zurückzukehren. „Am Sonntag bin ich 500 Meter geschwommen und es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht“, lacht er, „und jetzt freue ich mich einfach, an allem ohne Druck zu arbeiten. Die letzten Monate, seit ich wieder zurück im Ländle bin, haben bei mir schon einen massiven Schub ausgelöst. Und vielleicht ist ja jetzt der Knopf ganz aufgegangen, wer weiß.“

Daheim in Bludenz im Val Blu fühlt sich Niedermayer sehr wohl.
Daheim in Bludenz im Val Blu fühlt sich Niedermayer sehr wohl.(Bild: Privat)

Viral im Netz
Nicht nur was das Schwimmen anbelangt, taucht Niedermayer immer wieder in neue Sphären ein. „Mir war immer bewusst, dass mein Sport nicht besonders interessant ist, das ist leider so. Darum habe ich mir gedacht, ich muss mich selbst ein wenig vermarkten.“ Weswegen der 26-Jährige begann, Videos von seinen Trainings auf Social Media zu veröffentlichen. Was sehr viele Leute interessiert.

Knappe 32.000 Follower hat er auf Instagram. Mehr als doppelt so viele auf TikTok, wo seine Clips millionenfach geklickt werden. „Es ist gewaltig, was ich da für eine Resonanz bekomme“, erzählt Niedermayer, „vielleicht hilft das ja ein wenig bei der Sponsorensuche, das ist bei uns hier in Vorarlberg wirklich schwierig. Außerdem haben mir viele Leute in den letzten Monaten gesagt, ich soll weniger filmen und mehr trainieren. Jetzt auf einmal sind meine Videos cool und alle sind still.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Kommentare
