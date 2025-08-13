Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Neo-Parndorfer

Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb

Fußball National
13.08.2025 06:30
Ex-FAC-Verteidiger Christian Bubalovic (re.).
Ex-FAC-Verteidiger Christian Bubalovic (re.).(Bild: GEPA)

Verteidiger Christian Bubalovic erlebte bei Zweitligist FAC eine tolle Zeit. Nun will der 34-Jährige mit Parndorf in der Ostliga mitmischen. Top-Trainer in Floridsdorf bleiben „Buba“ ewig in Erinnerung.

0 Kommentare

„Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent. In der 70. Minute war ich schon tot“, lachte Christian Bubalovic nach seinem Comeback bei der 0:5 Auftaktniederlage im Cup gegen Ried. Eine Knieverletzung setzte den 34-Jährigen zuvor knapp drei Monate außer Gefecht. Die Entscheidung nach sieben Jahren beim FAC für den Wechsel in den Amateurbereich war die Folge. „Jetzt hoffe ich einfach, dass das Knie hält“, wünscht sich Bubalovic. Beim letzten 1:1 gegen Retz spielte der Neo-Parndorfer in der Ostliga durch. In seiner Profikarriere erlebte der Innenverteidiger viele besondere Erlebnisse: „Die Vizemeistersaison mit dem FAC war das absolute Highlight. Wir haben brutal gespielt und den Aufstieg nur knapp verpasst.“ Bei der Frage nach dem besten Trainer seiner Karriere kann sich Bubalovic nicht entscheiden. Verständlich: Hatte der Innenverteidiger mit Aleksandar Gitsov (aktuell First Vienna), Miron Muslic (aktuell Schalke 04) und Mitja Mörec (Neo-Coach bei BW Linz) die letzten Jahre drei Toptrainer, an die er gerne zurückdenkt. Seinem letzten Coach Mitja Mörec traut er in seiner ersten Bundesligasaison in Linz einiges zu: „Er ist ein sehr moderner Trainer, der versucht, Fußball zu spielen. Ich bin überzeugt, dass er in Linz erfolgreich sein wird.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lorenz Rusch
Lorenz Rusch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.799 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
137.863 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
99.093 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1330 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1087 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Neo-Parndorfer
Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb
Bullen-Noten
Salzburgs Abwehrchef war die tragische Figur
Krone Plus Logo
Futsal-Meister bangt
Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?
Krone Plus Logo
Herzogs Sorgen um Liga
Ein Trend, der in die völlig falsche Richtung geht
Champions League
Die Aufstellung: So startet Salzburg gegen Brügge!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf