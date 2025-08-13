Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb

„Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent. In der 70. Minute war ich schon tot“, lachte Christian Bubalovic nach seinem Comeback bei der 0:5 Auftaktniederlage im Cup gegen Ried. Eine Knieverletzung setzte den 34-Jährigen zuvor knapp drei Monate außer Gefecht. Die Entscheidung nach sieben Jahren beim FAC für den Wechsel in den Amateurbereich war die Folge. „Jetzt hoffe ich einfach, dass das Knie hält“, wünscht sich Bubalovic. Beim letzten 1:1 gegen Retz spielte der Neo-Parndorfer in der Ostliga durch. In seiner Profikarriere erlebte der Innenverteidiger viele besondere Erlebnisse: „Die Vizemeistersaison mit dem FAC war das absolute Highlight. Wir haben brutal gespielt und den Aufstieg nur knapp verpasst.“ Bei der Frage nach dem besten Trainer seiner Karriere kann sich Bubalovic nicht entscheiden. Verständlich: Hatte der Innenverteidiger mit Aleksandar Gitsov (aktuell First Vienna), Miron Muslic (aktuell Schalke 04) und Mitja Mörec (Neo-Coach bei BW Linz) die letzten Jahre drei Toptrainer, an die er gerne zurückdenkt. Seinem letzten Coach Mitja Mörec traut er in seiner ersten Bundesligasaison in Linz einiges zu: „Er ist ein sehr moderner Trainer, der versucht, Fußball zu spielen. Ich bin überzeugt, dass er in Linz erfolgreich sein wird.“