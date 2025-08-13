Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Marketinggag brillant, aber nicht fertig gedacht

Bundesliga
13.08.2025 08:11
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über den TSV Hartberg.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über den TSV Hartberg.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 23! Wie bitte? Auch beim zweiten Mal zählen wird es nicht weniger. So viele Logos zieren Hartbergs Outfit. Weltweit hat kein anderes Team mehr Sponsoren auf dem Dress. Kein Wunder, dass dieses Shirt viral geht.

Jürgen Heil, Youba Diarra und Fabian Wilfinger (von links) in der neuen „Wäsch“.
Sponsorenflut am Shirt
Hartberg als weißes Ballett – und top finanziert
17.07.2025

Während auf der Hartberger Instagram-Seite der Post fürs Spiel gegen Salzburg lediglich über 300 Likes hat, schießt die Steirer-Wäsch international durch die Decke. Knapp 38.000 Likes für das skurrile Trikot auf skysport.de, 6800 auf voetbalinternational.nl oder 3400 auf footyheadlines.

Tausende Kommentare in den Foren, es wird sarkastisch gewitzelt: „Kickende Litfaßsäulen“, „Leiberl der Tour de France?“, „Venezuela, 1. Liga“, „Wo sieht man das Team-Logo?“, „Hoffentlich ist das nicht die Zukunft der Fußball-Shirts!“. Sogar Frankreichs „L’Équipe“ widmete dem Dress eine Story. Wo kann man dieses außergewöhnliche Teil kaufen?

Fehlanzeige! Im Fanshop gibt es nur Trikots mit einem Sponsoraufdruck. Ach, wie fad. Der Marketinggag mit 23 Partnern mag brillant sein, aber leider nicht fertig gedacht. Denn ein Weltrekord-Trikot würde sicher reißenderen Absatz finden als ein billiger Abklatsch.

