Marketinggag brillant, aber nicht fertig gedacht

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 23! Wie bitte? Auch beim zweiten Mal zählen wird es nicht weniger. So viele Logos zieren Hartbergs Outfit. Weltweit hat kein anderes Team mehr Sponsoren auf dem Dress. Kein Wunder, dass dieses Shirt viral geht.
Während auf der Hartberger Instagram-Seite der Post fürs Spiel gegen Salzburg lediglich über 300 Likes hat, schießt die Steirer-Wäsch international durch die Decke. Knapp 38.000 Likes für das skurrile Trikot auf skysport.de, 6800 auf voetbalinternational.nl oder 3400 auf footyheadlines.
Tausende Kommentare in den Foren, es wird sarkastisch gewitzelt: „Kickende Litfaßsäulen“, „Leiberl der Tour de France?“, „Venezuela, 1. Liga“, „Wo sieht man das Team-Logo?“, „Hoffentlich ist das nicht die Zukunft der Fußball-Shirts!“. Sogar Frankreichs „L’Équipe“ widmete dem Dress eine Story. Wo kann man dieses außergewöhnliche Teil kaufen?
Fehlanzeige! Im Fanshop gibt es nur Trikots mit einem Sponsoraufdruck. Ach, wie fad. Der Marketinggag mit 23 Partnern mag brillant sein, aber leider nicht fertig gedacht. Denn ein Weltrekord-Trikot würde sicher reißenderen Absatz finden als ein billiger Abklatsch.
