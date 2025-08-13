Kitzbühel-Kultkoch eröffnet neues Restaurant

Wobei Christian Winkler mit dem Ausdruck nicht viel anfangen kann. „Also ,Dining’ ist ja eher abends, wir legen es aber am Mittag aus und ,Fine’ – naja, eine hochwertige Pizza ist auch ,Fine Dining’.“ Am Ende blieb aber kein anderer Ausdruck dafür, was das Ehepaar in ihrem mit viel Aufwand und Liebe zum Detail renovierten Lokal kredenzt. Speisekarte im klassischen Sinne gibt es keine, dafür aber ein Menü mit „12 feine Köstlichkeiten“, wie es Christian Winkler schmunzelnd formuliert „und vier bis fünf Stunden, in denen wir für unsere Gäste hochpräsent da sind.“ Moosbeeren aus dem Zillertal, Eierschwammerl und Steinpilze aus dem nächsten gelegen Wald, Fische aus Kirchbichl, Wild ausschließlich vom Jäger, seltene Gemüsesorten, Kräuter, Salat und Knoblauch aus den umliegenden Dörfern – auf den als dreikantige Bar konzipierten Chef’s Table kommen zu 90 Prozent regionale Produkte, je nachdem was Winklers treue Lieferanten aus der erweiterten Umgebung zu bieten haben. Sein berüchtigtes Schnitzel und den Kaiserschmarren macht Winkler nur noch selten. Die Nachfrage sei enden wollend, der Aufwand – sowohl Ware als auch Personal – hoch „und es gibt andere Sachen auch.“