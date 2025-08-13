Schock für Eltern: Kind stürzt aus offenem Fenster

Zu dem Zwischenfall war es kurz nach 20 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Reichenau gekommen. Das achtjährige Mädchen sei laut Polizei in der elterlichen Wohnung auf ein Fensterbrett geklettert. Vor den Augen des Vaters, der gerade mit dem Sohn (4) beschäftigt gewesen sei.