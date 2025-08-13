Sonnenbrand: Gurkenscheiben ja, Backpulver nein!

Gurken haben kühlenden und entzündungshemmenden Effekt

Gurken bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser und enthalten Vitamin C. Deshalb wird ihnen ein kühlender und entzündungshemmender Effekt zugeschrieben. „Und tatsächlich: Das enthaltene Vitamin C kann dabei helfen, geschädigte Zellen zu reparieren. Gegen die Anwendung bei Sonnenbrand spricht grundsätzlich nichts. Am besten eignen sich gekühlte Scheiben einer gut abgewaschenen Gurke aus Bio-Anbau – alternativ kann auch eine pürierte Gurke als Maske verwendet werden“, so das Urteil der Testerinnen und Tester.