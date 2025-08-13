KI brachte Staat 354 Millionen Euro an Steuern

Marterbauer kündigt „Steuerbetrug-Bekämpfungspaket“ an

„Ebenso wie sich betrügerische Energien ständig ändern und weiterentwickeln, muss sich auch die Betrugsbekämpfung moderner Methoden bedienen“, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der für die Zukunft den Einsatz von noch mehr KI und für den Herbst erneut die Vorstellung eines „Steuerbetrug-Bekämpfungspakets“ ankündigt.